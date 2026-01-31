La línea férrea Madrid-Sevilla no reabrirá el día 2 y retrasa su puesta en servicio al menos hasta el día 6

La reapertura de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla no se producirá finalmente el próximo día 2, como estaba previsto inicialmente, y se pospone al menos hasta el día 6, según ha confirmado el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Puente ha señalado que los trabajos ya se están desarrollando sobre el terreno, aunque las condiciones técnicas derivadas del accidente obligan a retrasar la reanudación del servicio. El Ministerio mantiene como objetivo que la línea pueda volver a estar operativa durante el próximo fin de semana, si la evolución de las actuaciones lo permite.

Mientras tanto, los viajeros onubenses que necesitan desplazarse a Madrid continúan afrontando una alternativa compleja y prolongada. El itinerario actual obliga a tomar un tren desde Huelva hasta Sevilla, continuar en ferrocarril hasta Córdoba y, desde allí, realizar un trayecto en autobús de unas dos horas para enlazar con la línea de alta velocidad no afectada por el accidente y poder continuar hasta Madrid.

Este recorrido supone que un viaje que habitualmente se completaba en alrededor de cuatro horas pase ahora a realizarse en prácticamente el doble de tiempo, con el consiguiente impacto en la movilidad de ciudadanos, profesionales y empresas.