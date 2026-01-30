Muere Patricia, vecina de La Palma del Condado, y se eleva a 46 el número de víctimas mortales del accidente de Adamuz

La muerte de Patricia, vecina de La Palma del Condado de 42 años, en el día de hoy, ha elevado a 46 el número total de víctimas mortales del accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba), tras el choque entre dos trenes ocurrido el pasado 18 de enero.

Con este fallecimiento, Patricia se convierte en la víctima número 28 de la provincia de Huelva y en la tercera persona natural de La Palma del Condado que pierde la vida a consecuencia del siniestro, una tragedia que ha golpeado con especial dureza a distintos municipios onubenses. Ella también había acudido como opositora a un examen a la capital de España. Patricia se encontraba en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

La confirmación de su fallecimiento vuelve a teñir de luto a la provincia, que continúa sumida en el dolor por un accidente que ha dejado decenas de familias rotas y una profunda huella en la sociedad onubense y andaluza.