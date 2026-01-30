Pedro Sánchez promete llegar “hasta el final” para dar respuestas a las víctimas de los accidentes ferroviarios

El presidente del Gobierno,, ha lanzado este viernes un mensaje dirigido a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario registrado en, asegurando que el Estado seguirá trabajando para ofrecer respuestas y que llegará “hasta el final” en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Las declaraciones se producen al día siguiente de la misa funeral celebrada en Huelva por las 45 víctimas mortales del accidente del pasado 18 de enero. Sánchez, que no asistió al funeral, ha afirmado que el Gobierno no va a “mirar para otro lado” y ha prometido introducir “mejoras en todo lo que tengamos que mejorar”.

El jefe del Ejecutivo ha reiterado además el compromiso de ofrecer un “acompañamiento continuado” a las familias afectadas, con el objetivo de que “además del dolor, no tengan que cargar también con una situación económica” que les haga sentirse desamparadas. En este sentido, ha subrayado que las instituciones no pueden limitarse a palabras de consuelo.

“Somos conscientes de que las palabras nunca son suficientes; solo queda el compromiso y la acción”, ha señalado Sánchez, recalcando que el Estado en su conjunto seguirá trabajando para dar respuestas a las preguntas planteadas por las familias y para depurar responsabilidades si fuera necesario.

El presidente ha trasladado también “toda nuestra solidaridad, nuestro compromiso y cariño”, asegurando que las instituciones “no van a dejar solas a las víctimas ni a sus familias”. “Vamos a estar a su lado hoy, mañana y todo el tiempo que haga falta”, ha concluido.

Las declaraciones fueron realizadas al inicio de su intervención en el acto Mujeres liderando la ONU del siglo XXI, celebrado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, y se suman a los mensajes de apoyo institucional trasladados en los últimos días tras la tragedia ferroviaria.