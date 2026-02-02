UPA Huelva llevará fresas a Adamuz como gesto de agradecimiento tras la tragedia ferroviaria

La organización UPA Huelva realizará el próximo 25 de febrero un reparto de fresas de Huelva entre los vecinos de Adamuz como gesto de agradecimiento por la solidaridad mostrada tras el accidente ferroviario que el pasado mes de enero costó la vida a 46 personas, casi una treintena de ellas residentes en la provincia onubense.

Según ha explicado la entidad en una nota de prensa, el secretario general de UPA Huelva , Manuel Piedra Chaves, destaca la iniciativa tiene como objetivo “reconocer el esfuerzo, el compromiso y la solidaridad de los vecinos de Adamuz” y reforzar los lazos de cercanía y hermanamiento surgidos tras la tragedia. “Dieron seguridad a nuestros ciudadanos y eso nos une como pueblos del campo, con valores muy similares”, ha señalado.

En el acto participarán, entre otros, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno; el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar; y el secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno.

Piedra Chaves ha subrayado que con este gesto los agricultores onubenses quieren “llevar lo mejor que sabemos hacer”, destacando que las fresas y el resto de frutos rojos simbolizan “el cariño, la dedicación y el esfuerzo diario de quienes trabajan la tierra”. En este sentido, ha recordado que los agricultores de Huelva desean aportar “lo que tienen” a un reconocimiento que nace de toda una provincia.

El responsable de UPA Huelva ha concluido señalando que la intención es “estar junto a los vecinos de Adamuz y compartir con ellos nuestros frutos, para que se sientan parte de Huelva”, destacando que este gesto pretende mantener en el tiempo un vínculo de agradecimiento y cercanía entre ambos territorios.