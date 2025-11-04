El paro sube un 0,45% en Huelva durante octubre pero cae un 9,6% en el último año

El paro aumentó en Huelva un 0,45% durante el mes de octubre, siguiendo la tendencia estacional que suele acompañar el fin de la campaña veraniega. Pese a este leve incremento mensual, la provincia mantiene una notable mejora interanual, con un descenso del 9,6% respecto al mismo mes del pasado año, consolidando su recuperación del mercado laboral.

En el conjunto de Andalucía, el número de parados se incrementó en 2.535 personas (0,42%), situando la cifra total en 602.262 desempleados, mientras que la afiliación a la Seguridad Social creció en 29.544 trabajadores, alcanzando los 3.493.777 cotizantes. En España, la afiliación subió en 141.926 personas (0,65%), hasta los 21,8 millones de ocupados.

Por sectores, el paro descendió en construcción (-840 personas) y agricultura (-361), mientras que aumentó en servicios (2.625), sin empleo anterior (923) e industria (188). Aun así, en el último año, el desempleo se ha reducido en todos los ámbitos productivos, con especial incidencia en la agricultura y la construcción.

Huelva figura entre las provincias con mejor comportamiento interanual del empleo, junto a Jaén y Almería, mientras que Sevilla destaca por registrar el mayor descenso absoluto de desempleados de toda España.

La contratación también repuntó en octubre, con un 5,37% más de acuerdos laborales, de los que el 41% fueron indefinidos. Además, el número de autónomos andaluces creció en 1.765 personas, situándose en 591.780 afiliados al RETA.

Aunque octubre suele reflejar un repunte puntual del paro, los datos confirman que Huelva mantiene una tendencia positiva de creación de empleo, con cifras de desempleo similares a las de antes de la crisis de 2008.