Huelva se une en la condena por el asesinato machista de Zahra

La Subdelegación del Gobierno en Huelva, encabezada por María José Rico, ha emitido una declaración institucional para condenar “con la mayor firmeza” el asesinato por violencia de género de Zahra, de 47 años, ocurrido el pasado 2 de noviembre en Moguer.

Rico ha expresado su pésame y apoyo a la familia, amistades y entorno de la víctima, subrayando la necesidad de seguir luchando contra una lacra que “atenta directamente contra los derechos humanos fundamentales: la vida, la libertad, la integridad, la igualdad y la dignidad”.

Condena por el asesinato machista.

Con este nuevo crimen machista, son ya 34 las mujeres asesinadas en 2025 en España a manos de sus parejas o exparejas, y 17 menores han quedado huérfanos en lo que va de año. Desde que existen registros oficiales, en 2003, la cifra asciende a 1.329 mujeres asesinadas en España por violencia de género.

La Subdelegación del Gobierno ha reafirmado su compromiso con la igualdad y la erradicación de la violencia machista, recordando que se trata de “una realidad estructural, sostenida en la desigualdad y la discriminación”.

“Ni una más. Ni una menos”, concluye la declaración institucional, en la que se llama a toda la sociedad onubense a mantener la unidad y la firmeza frente a esta violencia.