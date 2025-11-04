La Aemet eleva a nivel naranja el aviso por lluvias intensas en la provincia de Huelva para mañana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel naranja el aviso por riesgo importante de fenómenos meteorológicos adversos en toda la provincia de Huelva para este miércoles, ante la previsión de lluvias intensas que podrían superar los 30 milímetros por hora.

El aviso estará vigente entre las 12:00 y las 18:00 horas, y se complementará con avisos amarillos por fuertes rachas de viento y tormentas localmente intensas, que podrían complicar la circulación y provocar incidencias en zonas urbanas y rurales.

Desde Protección Civil y los servicios de emergencia se pide a la ciudadanía extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y no estacionar en zonas inundables. También recomiendan cerrar puertas y ventanas, mantenerse en interiores durante las horas de mayor inestabilidad y seguir la información oficial a través de los canales de la Aemet y del 112 Andalucía.

Las autoridades insisten en que la responsabilidad ciudadana es clave para minimizar los efectos del temporal, que llega tras varios días de inestabilidad en la provincia.