El paro baja en más de 1.000 personas en Huelva durante marzo impulsado por el sector servicios

El paro ha descendido en la provincia de Huelva en 1.021 personas durante el mes de marzo, siguiendo la tendencia general de bajada registrada en Andalucía, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Esta caída del desempleo se enmarca en un contexto regional en el que el paro ha bajado en 8.836 personas (-1,50%), situándose en 579.638 desempleados. En el caso de Huelva, el descenso se ha visto impulsado principalmente por el sector servicios, coincidiendo con el incremento de la actividad previa a la Semana Santa.

A nivel andaluz, el paro ha disminuido especialmente en servicios, con 7.351 desempleados menos, seguido de la construcción y la industria. Sin embargo, ha aumentado en la agricultura y en el colectivo sin empleo anterior, una tendencia que también se deja notar en provincias con fuerte peso agrícola como Huelva.

La provincia onubense se sitúa así entre las que han registrado un descenso significativo del desempleo, solo por detrás de Cádiz, Sevilla, Málaga y Granada en términos absolutos. Por el contrario, Jaén ha sido la única provincia andaluza donde el paro ha aumentado en marzo.

En cuanto a la contratación, Andalucía ha registrado más de 292.000 contratos durante el mes, aunque con un predominio de los temporales, que representan el 57,3% del total, frente al 42,7% de indefinidos, reflejando la estacionalidad del mercado laboral en estas fechas.

A nivel nacional, el paro también ha bajado en marzo en 22.934 personas, situándose en su nivel más bajo para este mes en los últimos 18 años, con un total de 2,4 millones de desempleados.

Con estos datos, Huelva confirma la mejoría del empleo en el inicio de la primavera, aunque marcada, un mes más, por el peso del sector servicios y la temporalidad ligada a campañas y periodos festivos.