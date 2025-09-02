El paro baja en Huelva en 249 personas durante agosto

Huelva cerró el mes de agosto con 249 desempleados menos respecto al mes anterior, según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Este descenso mensual refleja una tendencia favorable en el mercado laboral en la provincia, aunque la evolución no ha sido uniforme en toda Andalucía.

Mientras Huelva registró esta reducción de 249 parados, provincias como Málaga y Almería también experimentaron descensos similares, consolidando un patrón de mejora durante el verano. Por el contrario, otras provincias, como Cádiz y Sevilla, mostraron incrementos en el número de desempleados, en buena parte por la estacionalidad de ciertos sectores económicos.

Aunque la cifra de Huelva supone una mejora, los expertos recuerdan que sectores como la agricultura y la construcción siguen siendo sensibles a las variaciones estacionales, por lo que se mantiene la necesidad de políticas activas que impulsen la creación de empleo y la estabilidad laboral en la región.