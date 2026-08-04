El paro baja en Huelva en 213 personas durante julio
En el conjunto de la comunidad autónoma, el desempleo bajó en 9.661 personas durante julio, un 1,8% menos, situando el número total de parados en 526.862, la cifra más baja registrada desde diciembre de 2007. Frente a este comportamiento, el paro aumentó en España en 19.517 personas, hasta alcanzar los 2.311.499 desempleados.
Por provincias, el mayor descenso mensual correspondió a Cádiz, con 3.479 parados menos, seguida de Sevilla (-1.618), Málaga (-1.580), Granada (-828), Córdoba (-794), Jaén (-730), Almería (-419) y Huelva (-213).
Si la comparación se realiza con julio de 2025, el paro disminuye en las ocho provincias andaluzas. Sevilla lidera la reducción con 13.807 desempleados menos, seguida de Cádiz (-13.241), Málaga (-11.361), Córdoba (-6.620), Granada (-5.932), Jaén (-4.673), Almería (-4.214) y Huelva (-4.145).
En Andalucía, el sector servicios volvió a ser el principal motor de la bajada del desempleo, con 8.437 parados menos, concentrando más del 83% del descenso registrado durante julio. También disminuyó el paro entre las personas sin empleo anterior, en la industria y en la agricultura, mientras que la construcción fue el único sector donde aumentó el número de desempleados.
En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, Andalucía perdió 6.948 cotizantes durante julio, aunque mantiene 3.598.976 afiliados, mientras que en el último año suma 106.159 ocupados más, un incremento del 3,04%.
Por otro lado, el número de trabajadores autónomos volvió a marcar un récord histórico en la comunidad, con 602.442 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Andalucía ganó 173 autónomos en julio y mantiene el liderazgo nacional, con 12.775 trabajadores por cuenta propia más que hace un año.