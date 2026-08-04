El paro baja en Huelva en 213 personas durante julio

El paro registrado descendió en, lo que supone una bajada delrespecto al mes anterior, según los datos publicados este martes. En términos interanuales, la provincia suma, lo que representa un descenso del, uno de los porcentajes más elevados de Andalucía.

En el conjunto de la comunidad autónoma, el desempleo bajó en 9.661 personas durante julio, un 1,8% menos, situando el número total de parados en 526.862, la cifra más baja registrada desde diciembre de 2007. Frente a este comportamiento, el paro aumentó en España en 19.517 personas, hasta alcanzar los 2.311.499 desempleados.

Por provincias, el mayor descenso mensual correspondió a Cádiz, con 3.479 parados menos, seguida de Sevilla (-1.618), Málaga (-1.580), Granada (-828), Córdoba (-794), Jaén (-730), Almería (-419) y Huelva (-213).

Si la comparación se realiza con julio de 2025, el paro disminuye en las ocho provincias andaluzas. Sevilla lidera la reducción con 13.807 desempleados menos, seguida de Cádiz (-13.241), Málaga (-11.361), Córdoba (-6.620), Granada (-5.932), Jaén (-4.673), Almería (-4.214) y Huelva (-4.145).

En Andalucía, el sector servicios volvió a ser el principal motor de la bajada del desempleo, con 8.437 parados menos, concentrando más del 83% del descenso registrado durante julio. También disminuyó el paro entre las personas sin empleo anterior, en la industria y en la agricultura, mientras que la construcción fue el único sector donde aumentó el número de desempleados.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, Andalucía perdió 6.948 cotizantes durante julio, aunque mantiene 3.598.976 afiliados, mientras que en el último año suma 106.159 ocupados más, un incremento del 3,04%.

Por otro lado, el número de trabajadores autónomos volvió a marcar un récord histórico en la comunidad, con 602.442 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Andalucía ganó 173 autónomos en julio y mantiene el liderazgo nacional, con 12.775 trabajadores por cuenta propia más que hace un año.