El calor extremo da una tregua a Huelva, aunque la humedad elevará la sensación térmica
La estabilidad continuará durante los próximos días, con temperaturas relativamente contenidas hasta mediados de semana. Sin embargo, a partir del jueves los termómetros volverán a repuntar y las máximas se moverán entre los 34 y 35 grados, una situación que se prolongará, al menos, hasta el sábado.
Las noches tampoco ofrecerán demasiado alivio. Las temperaturas mínimas no bajarán de los 21 grados, por lo que volverán a registrarse noches tropicales, dificultando el descanso, especialmente en las zonas urbanas y del litoral.
Aunque no se esperan, por el momento, episodios de calor extremo como los vividos en jornadas anteriores, la combinación de temperaturas elevadas y humedad seguirá dejando una sensación de calor intensa durante buena parte de la semana.