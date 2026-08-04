El calor extremo da una tregua a Huelva, aunque la humedad elevará la sensación térmica

Tras varios días de intenso calor, Huelva afronta este inicio de semana con un ligero descenso de las temperaturas. La máxima prevista para este martes se situará en torno a los, aunque la elevada humedad provocará una sensación térmica superior y un ambiente especialmente bochornoso.

La estabilidad continuará durante los próximos días, con temperaturas relativamente contenidas hasta mediados de semana. Sin embargo, a partir del jueves los termómetros volverán a repuntar y las máximas se moverán entre los 34 y 35 grados, una situación que se prolongará, al menos, hasta el sábado.

Las noches tampoco ofrecerán demasiado alivio. Las temperaturas mínimas no bajarán de los 21 grados, por lo que volverán a registrarse noches tropicales, dificultando el descanso, especialmente en las zonas urbanas y del litoral.

Aunque no se esperan, por el momento, episodios de calor extremo como los vividos en jornadas anteriores, la combinación de temperaturas elevadas y humedad seguirá dejando una sensación de calor intensa durante buena parte de la semana.