El Papa se muestra “profundamente apenado” por el accidente de Adamuz
El Pontífice traslada su pésame a las familias de las víctimas, reza por los fallecidos y desea la pronta recuperación de los heridos
En el mensaje, el Santo Padre ofrece “sufragios por el eterno descanso de los difuntos” y traslada su “sentido pésame” a los familiares de las personas fallecidas, al tiempo que expresa su cercanía espiritual en estos momentos de dolor. El Pontífice también ha manifestado su deseo de “pronto restablecimiento” para los heridos y ha querido alentar a los equipos de rescate y asistencia que continúan trabajando tras la tragedia.
El telegrama concluye señalando que el Papa imparte “por intercesión de Nuestra Señora del Pilar, la confortadora Bendición Apostólica” como signo de esperanza cristiana ante una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España en las últimas décadas.