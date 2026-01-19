El Papa se muestra “profundamente apenado” por el accidente de Adamuz

El papa León XIV ha expresado este lunes su “profundo pesar” tras conocer la “dolorosa noticia” del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), que ha provocado numerosas víctimas mortales y decenas de heridos. Así lo recoge un telegrama enviado en su nombre por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.

En el mensaje, el Santo Padre ofrece “sufragios por el eterno descanso de los difuntos” y traslada su “sentido pésame” a los familiares de las personas fallecidas, al tiempo que expresa su cercanía espiritual en estos momentos de dolor. El Pontífice también ha manifestado su deseo de “pronto restablecimiento” para los heridos y ha querido alentar a los equipos de rescate y asistencia que continúan trabajando tras la tragedia.

El telegrama concluye señalando que el Papa imparte “por intercesión de Nuestra Señora del Pilar, la confortadora Bendición Apostólica” como signo de esperanza cristiana ante una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España en las últimas décadas.