Óscar Puente: “Exigiremos responsabilidades, me incluyo yo, si alguien no hizo bien su trabajo”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este lunes que se exigirán responsabilidades por el accidente ferroviario si la investigación confirma que existieron fallos por acción u omisión, incluyéndose a sí mismo en ese escenario.

“Exigiremos responsabilidades, me incluyo yo, si alguien no hizo bien su trabajo”, afirmó Puente durante una entrevista en Televisión Española, donde repasó la actualidad en torno al caso y el estado de las investigaciones en curso.

El ministro explicó que, a su juicio, los responsables deben ser “aquellos que por acción o por omisión hayan contribuido o agravado la causación del daño”, insistiendo en que no se puede señalar a quienes hayan cumplido correctamente con su labor. No obstante, reiteró que, si se detectan fallos, “sea quien sea”, se depurarán responsabilidades.

Puente subrayó que el proceso de investigación continúa abierto y que los equipos técnicos siguen trabajando para conocer con exactitud las causas que provocaron el accidente, a la espera de las conclusiones definitivas de los organismos competentes.