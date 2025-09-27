Los onubenses podrán deducirse hasta 100 euros en la Renta por gastos deportivos generados a partir de 2025

A partir del próximo ejercicio fiscal, los vecinos de Huelva que apuesten por el deporte podrán ahorrar en la declaración de la Renta gracias a la nueva deducción autonómica anunciada por la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España. La medida, incluida en la séptima bajada de impuestos de la Junta desde 2019, permitirá desgravar el 15% de los gastos asociados a la práctica deportiva, con un límite de 100 euros al año por persona.

Los pagos que podrán deducirse deberán haberse realizado desde el 1 de enero de 2025 y corresponder a cuotas de gimnasios, centros deportivos, clubes, federaciones u otras entidades vinculadas al ejercicio físico. En la práctica, un onubense que pague 30 euros al mes en un gimnasio (360 al año) podrá deducirse 54 euros en su Renta.

La medida será aplicable a todos los contribuyentes residentes en Andalucía, sin límite de renta, siempre que conserven justificantes de pago. Según la Junta, beneficiará a unos 785.000 andaluces, que en conjunto se ahorrarán unos 36 millones de euros.