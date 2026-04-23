Los onubenses leen de media más de 30 minutos al día, pero el Día del Libro recuerda el reto de consolidar el hábito

Con motivo del Día del Libro, Huelva se suma a una jornada que invita a reflexionar sobre los hábitos de lectura de la ciudadanía. Según los últimos datos nacionales, los españoles dedican de media entre 30 y 40 minutos diarios a la lectura en su tiempo libre, una tendencia que también se reproduce en la provincia onubense.

Los estudios impulsados por la Federación de Gremios de Editores de España sitúan el índice de lectura en niveles superiores al 65%, lo que refleja una evolución positiva en los últimos años. Sin embargo, el tiempo dedicado sigue siendo uno de los principales retos.

En Huelva, el hábito lector presenta contrastes. Mientras en la capital y en municipios con mayor oferta cultural el acceso a libros y actividades favorece la lectura, en otras zonas el hábito es más irregular. Aun así, el papel de bibliotecas, centros educativos y actividades culturales está siendo clave para fomentar el interés por los libros.

El Día del Libro llega en un momento en el que la lectura convive con nuevas formas de consumo digital. El uso del móvil y las redes sociales ha reducido el tiempo de lectura continuada, dando paso a hábitos más fragmentados, aunque también ha abierto nuevas puertas, especialmente entre los jóvenes, a través de géneros como la literatura juvenil, el manga o las recomendaciones en redes.

Las mujeres siguen liderando los índices de lectura, mientras que el crecimiento entre jóvenes es uno de los datos más positivos, impulsado por iniciativas educativas y culturales que buscan despertar el interés desde edades tempranas.

En este contexto, las bibliotecas públicas de la provincia refuerzan su papel como espacios clave para el acceso a la cultura, con una oferta cada vez más diversa y adaptada a nuevos públicos.

El 23 de abril no solo celebra los libros, sino que pone sobre la mesa un desafío: convertir la lectura en un hábito cotidiano más allá de fechas señaladas. En una provincia como Huelva, el impulso a la lectura sigue siendo una herramienta fundamental para el desarrollo cultural y educativo.