Las familias onubenses ayudan a los pajes reales en los últimos preparativos para la noche de Reyes

Huelva vive estos días un ambiente especial en sus calles y comercios, donde muchas familias se convierten en cómplices de los pajes reales para que todo esté a punto en la noche más mágica del año. A pocos días de la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos, padres, madres y familiares recorren establecimientos con una misión clara: ayudar a elegir los regalos adecuados para que la ilusión no falte en ningún hogar.

Los juguetes siguen siendo los grandes protagonistas de estas jornadas, especialmente aquellos pensados para despertar la imaginación, fomentar el juego compartido y acompañar el crecimiento de los más pequeños. También hay espacio para otros detalles que los pajes anotan cuidadosamente en sus listas, como perfumes, ropa o pequeños artículos tecnológicos, siempre elegidos con mimo y pensando en cada destinatario.

Desde el comercio local se percibe que estos últimos días son clave, no solo por el volumen de visitantes, sino por el ambiente de ilusión que se respira. Muchos onubenses esperan a esta recta final para colaborar con los pajes reales, ajustar deseos y asegurarse de que todo esté preparado antes de la esperada noche del 5 de enero.

El sector valora de forma positiva la afluencia de público y confía en cerrar una campaña navideña marcada por la tradición, el apoyo al comercio de proximidad y la emoción compartida. Una cuenta atrás en la que Huelva se llena de sonrisas, nervios contenidos y la certeza de que, una vez más, la magia de los Reyes Magos volverá a recorrer la ciudad.