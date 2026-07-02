La ola de calor se recrudece en Huelva: los avisos naranjas llegan al sábado tras rozarse los 45 grados en la provincia

Lasigue ganando intensidad en la provincia de Huelva y, lejos de remitir, todo apunta a que. Tras una jornada marcada por temperaturas extremas, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el escenario de calor intenso y ya ha activadoen varias comarcas onubenses.

La jornada de este miércoles dejó uno de los registros más elevados de toda España. Valdelamusa, en el término municipal de Cortegana, alcanzó los 44,9 grados, confirmando la excepcional intensidad del episodio que afecta a la provincia.

De cara al sábado, la AEMET ha establecido avisos naranjas entre las 13:00 y las 21:00 horas en el Andévalo, la Cuenca Minera y el Condado, donde las temperaturas volverán a rondar o superar los 40 grados. Por el momento, la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y el Litoral onubense quedan fuera del nivel naranja, aunque continuarán registrando temperaturas muy elevadas.

Las previsiones meteorológicas tampoco invitan al optimismo. Los modelos apuntan a que la masa de aire cálido seguirá instalada sobre el suroeste peninsular, por lo que la ola de calor podría extenderse durante varios días más, al menos hasta comienzos de la próxima semana, manteniendo valores muy por encima de lo habitual para esta época del año.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, especialmente durante las horas centrales del día. Se aconseja beber agua con frecuencia, evitar la exposición prolongada al sol, reducir la actividad física al aire libre y prestar especial atención a personas mayores, menores y colectivos vulnerables.

La persistencia de las altas temperaturas mantiene también muy elevado el riesgo de incendios forestales, por lo que se insiste en evitar cualquier conducta que pueda provocar un fuego en el medio natural.