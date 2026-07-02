Huelva pierde más de 21.000 afiliados a la Seguridad Social en junio tras el fin de la campaña agrícola

La provincia deperdió, lo que supone un descenso delrespecto al mes anterior y el mayor retroceso mensual registrado entre las ocho provincias andaluzas, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La caída está estrechamente vinculada al final de la campaña agrícola, uno de los principales motores del empleo en la provincia, que cada año provoca un importante ajuste en el número de cotizantes al concluir las labores de recolección.

Pese a este descenso mensual, la evolución anual continúa siendo positiva. En comparación con junio de 2025, Huelva suma 9.803 afiliados más, lo que representa un incremento del 4%, uno de los mejores comportamientos de Andalucía en términos interanuales.

A nivel regional, Andalucía perdió 13.887 afiliados en junio (-0,38%), situándose en 3.605.924 cotizantes. El descenso se concentró principalmente en Huelva, mientras que Málaga (+9.917 afiliados) y Cádiz (+7.402) fueron las únicas provincias que aumentaron el número de trabajadores inscritos en la Seguridad Social.

En paralelo, el mercado laboral andaluz dejó una nota positiva en cuanto al desempleo. El paro registrado descendió en 11.597 personas durante junio, un 2,12% menos que el mes anterior, situando el total de desempleados en 536.523.

Los datos reflejan el marcado carácter estacional del mercado laboral onubense, donde la finalización de la campaña agrícola tiene un impacto directo en la afiliación a la Seguridad Social, aunque la provincia mantiene una evolución favorable respecto al pasado año.