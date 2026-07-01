La DGT pone en marcha este viernes la primera operación salida del verano en Andalucía

La Dirección General de Tráfico (DGT) activará a las 15:00 horas del próximo viernes, 3 de julio, la Primera Operación Especial Verano 2026, un dispositivo que permanecerá en marcha hasta las 24:00 horas del domingo, 5 de julio, para garantizar la seguridad vial en uno de los primeros grandes movimientos de tráfico del periodo estival.

Durante este primer fin de semana se esperan 1.110.900 desplazamientos por las carreteras de Andalucía, dentro de una campaña de verano en la que la DGT calcula que se registrarán 23,4 millones de viajes de largo recorrido en la comunidad autónoma entre el 1 de julio y el 6 de septiembre.

La Operación Verano 2026 contempla cuatro grandes dispositivos especiales: el de este primer fin de semana de julio, la operación del 1 de agosto, la del 15 de agosto y la Operación Retorno, a finales del mes de agosto. A estos se sumarán dispositivos específicos para todos los fines de semana, así como los correspondientes a la Operación Paso del Estrecho, la Operación Paso de Portugal y un plan extraordinario con motivo del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto.

Entre las novedades de este verano destaca la obligación de utilizar la baliza luminosa V-16 conectada para señalizar cualquier incidencia en carretera, sustituyendo a los tradicionales triángulos de emergencia. Además, la DGT recuerda que ya está operativo el teléfono gratuito 018, destinado a prestar apoyo e información a las víctimas de accidentes de tráfico y a sus familiares.

La Dirección General de Tráfico recomienda planificar los desplazamientos con antelación, consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el viaje y extremar la prudencia al volante para reducir la siniestralidad durante uno de los periodos con mayor movilidad del año.