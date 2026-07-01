Llega la ola de calor: Huelva se enfrenta este miércoles a una jornada de hasta 40 grados

Huelva afronta este miércoles la primera gran jornada de calor extremo del verano. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranja por altas temperaturas en las comarcas del Andévalo, el Condado y la Sierra de Aracena, donde los termómetros podrán alcanzar los 40 grados entre las 13:00 y las 20:59 horas.

Se trata de un episodio que marca el inicio de una intensa ola de calor que dejará temperaturas muy por encima de lo habitual para estas fechas y que, según las previsiones, podría prolongarse durante los próximos días.

Las horas de mayor riesgo serán las comprendidas entre el mediodía y última hora de la tarde, por lo que Protección Civil recomienda limitar al máximo la actividad al aire libre, especialmente en el caso de personas mayores, niños, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas.

Entre las recomendaciones figura beber agua de forma frecuente, aunque no exista sensación de sed; evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día; permanecer en lugares frescos o climatizados siempre que sea posible; utilizar ropa ligera y de colores claros, así como gorra o sombrero, y aplicar protección solar adecuada.

También se aconseja evitar esfuerzos físicos intensos en el exterior y prestar especial atención a familiares, vecinos o personas que vivan solas y puedan ser más vulnerables a las altas temperaturas.

Otro de los mensajes en los que insisten las autoridades es no dejar nunca a menores, personas dependientes o mascotas en el interior de un vehículo estacionado, ya que la temperatura puede aumentar de forma muy rápida y alcanzar niveles potencialmente mortales en apenas unos minutos.

Además del impacto sobre la salud, el calor incrementa de forma notable el riesgo de incendios forestales, por lo que se recuerda que está prohibido hacer fuego en el monte y se pide extremar la prudencia en cualquier actividad que pueda provocar una chispa.

Todo apunta a que el calor seguirá siendo protagonista en Huelva durante el resto de la semana, por lo que la AEMET continuará actualizando los avisos en función de la evolución de las previsiones meteorológicas.