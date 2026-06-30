La AEMET actualiza los avisos y eleva a naranja la alerta por calor en Huelva

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado este martes los avisos por altas temperaturas en la provincia de Huelva y ha elevado a nivel naranja la alerta para las jornadas del miércoles 1 y jueves 2 de julio.

El aviso permanecerá activo entre las 13:00 y las 20:59 horas en el Andévalo, el Condado y la Sierra de Aracena, donde se prevén temperaturas máximas de hasta 40 grados.

La actualización de la previsión confirma un empeoramiento del episodio de calor que afecta a la provincia, con valores térmicos muy elevados en las comarcas del interior.

Ante esta situación, Protección Civil recomienda mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad, reducir la actividad física al aire libre y prestar especial atención a las personas mayores, los menores y quienes padecen enfermedades crónicas.