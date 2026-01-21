El número de víctimas onubenses en el accidente de tren asciende a 23

El balance de víctimas de la provincia de Huelva por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) se sitúa ya en 23 personas fallecidas, tras confirmarse oficialmente en la noche de este martes otros cinco decesos que permanecían pendientes de identificación y notificación a las familias.

Entre estas últimas confirmaciones figura una vecina del barrio de Verdeluz, en Huelva capital, cuyo fallecimiento fue comunicado por la Asociación de Vecinos y Vecinas del barrio, que trasladó públicamente su pésame y su acompañamiento a familiares y allegados.

Asimismo, se confirmó la muerte de una vecina de La Palma del Condado que figuraba como desaparecida desde el siniestro y cuyo marido había fallecido previamente en el mismo accidente. La alcaldesa del municipio, Rocío Moreno, informó también de que otra vecina permanece ingresada con politraumatismos en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

A esta cifra se suma el fallecimiento de la esposa del vicepresidente de la Hermandad de la Virgen de la Peña Coronada de Puebla de Guzmán, así como el de otra vecina de Huelva capital y el del ciudadano boliviano residente en la provincia, cuya muerte fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.

Con estas confirmaciones, el número total de víctimas mortales de la provincia de Huelva por el accidente de Adamuz asciende a 23, mientras la provincia continúa pendiente de la evolución de los heridos y del proceso de identificación del resto de cuerpos.