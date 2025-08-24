El número de mujeres acogidas por violencia de género en Huelva aumenta un 34,5% en el primer semestre

Un total de 78 mujeres víctimas de violencia de género ingresaron en los centros de acogida de la Junta de Andalucía en Huelva durante el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 34,5% respecto al mismo periodo de 2024. Junto a ellas, también fueron atendidos 46 hijos e hijas menores, alcanzando así 124 personas acogidas en la provincia, el 10,1% del total registrado en Andalucía.

Los recursos de acogida en Huelva, gestionados por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), incluyen el centro de emergencia, la casa de acogida y los pisos tutelados. Estos servicios funcionan las 24 horas del día durante todo el año y ofrecen protección inmediata a las víctimas y a sus hijos en situación de riesgo.

El acceso a estos recursos se realiza a través del Centro Provincial de la Mujer y del teléfono andaluz de atención a las mujeres (900 200 999).

La consejera de Igualdad, Loles López, subrayó que este servicio supone “un refugio seguro para aquellas mujeres que tienen que abandonar su hogar de la noche a la mañana por su seguridad y la de sus hijas e hijos”. Además, recalcó la importancia de reforzar la prevención y el apoyo: “La violencia de género es una realidad y, por ello, tenemos que seguir trabajando en la sensibilización y en la protección de las víctimas”.