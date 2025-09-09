El nuevo curso escolar arranca mañana en Huelva con entradas escalonadas y periodos de adaptación

Huelva se prepara para el regreso a las aulas. Este miércoles, 10 de septiembre, comienza oficialmente el curso escolar 2025-2026 en la provincia, con un inicio que no será igual en todos los centros. La entrada del alumnado se organizará en distintos horarios, con el objetivo de facilitar la acogida y evitar aglomeraciones en el primer día.

Muchos colegios aplicarán un periodo de adaptación, especialmente en las etapas de Infantil y los primeros cursos de Primaria, que en algunos casos se prolongará hasta el viernes. A partir de entonces, y lo antes posible, se instaurará el horario lectivo completo.

El nuevo curso reunirá en la provincia a casi 110.000 alumnos repartidos en 489 centros educativos, en los que desarrollarán su labor más de 8.600 docentes. En la capital, Huelva ciudad, serán 86 colegios los que abrirán sus puertas desde mañana a los estudiantes de Infantil y Primaria.

En el caso de la educación infantil, una de las etapas más delicadas en la incorporación, se han ofertado 9.599 plazas, de las que se han cubierto alrededor del 62 %. Estos datos reflejan tanto la importancia del periodo de adaptación como la necesidad de ajustar el proceso para que los más pequeños se integren de manera progresiva en la dinámica escolar.

Con estos números, la provincia encara un nuevo curso en el que la prioridad de las familias y los equipos docentes es que la normalidad académica se alcance cuanto antes, una vez superados los primeros días de ajuste.