Nueva agresión verbal a una médica en La Palma del Condado eleva la alarma sobre la seguridad del personal sanitario

La tranquilidad del Centro de Salud de La Palma del Condado se vio alterada por una agresión a personal sanitario, apenas una semana después de un incidente similar en San Juan del Puerto. La víctima en esta ocasión fue una médica del centro, quien, tras atender una urgencia en carretera por un accidente de tráfico, sufrió insultos y amenazas de muerte por parte de un ciudadano.

La rápida intervención de la Policía Local y la Guardia Civil permitió proteger a la profesional, que, a pesar de la gravedad de los hechos, decidió continuar con su jornada laboral, demostrando su compromiso con la sanidad pública y la atención a la ciudadanía.

En respuesta a este suceso, la Junta de Personal de Atención Primaria del distrito Huelva-Costa y Condado-Campiña organizó una concentración frente al centro sanitario, donde denunciaron la escalada de violencia que sufren los profesionales de la salud y exigieron medidas inmediatas para garantizar su seguridad.

“Se trata de una situación intolerable que requiere actuación urgente de la Administración sanitaria. No podemos permitir que quienes cuidan de nuestra salud sean víctimas de agresiones”, afirmaron representantes de la Junta de Personal, recordando que mantienen una política de tolerancia cero frente a cualquier tipo de violencia contra el personal sanitario.

La concentración busca visibilizar la problemática y presionar para que se implementen protocolos de protección más estrictos, formación en prevención de riesgos y medidas legales que aseguren el respeto hacia quienes trabajan en los centros de salud.

La Junta de Personal hizo un llamamiento a la sociedad para que respete y valore la labor de los profesionales sanitarios, y reiteró su compromiso de continuar luchando por un entorno seguro para todos los trabajadores del sector.