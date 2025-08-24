Detenidas tres personas en un operativo antidroga en la Flecha de El Rompido

La Guardia Civil ha detenido a tres personas este sábado en un operativo desarrollado en el paraje natural de la Flecha de El Rompido, en Cartaya, donde se incautaron varias armas de fuego —dos pistolas y un fusil de asalto— todas ellas cargadas y municionadas. La actuación, que contó con patrullas terrestres, medios acuáticos y un helicóptero, se produjo en la zona de la antigua almadraba, relacionada con un alijo previo.

En el momento de la intervención había más de veinte personas en el lugar, que huyeron al detectar la presencia policial, abandonando las armas. Aunque no se aprehendió droga, la operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado el incremento del uso de armas de fuego por parte del narcotráfico en la provincia, advirtiendo del “desequilibrio” en los medios con los que cuentan los agentes frente a los delincuentes y reclamando medidas estructurales, como la declaración de Zona de Especial Singularidad.