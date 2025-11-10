Muere un trabajador tras caer de una nave en Cartaya

Un trabajador falleció este lunes tras caer desde una nave en la localidad onubense de Cartaya, según confirmó el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso tuvo lugar en una instalación dedicada al mármol, ubicada en el polígono industrial La Barca, alrededor de las 10:47 horas. Testigos alertaron al centro de coordinación después de escuchar al hombre pedir auxilio.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Según fuentes del Consorcio, la víctima sufrió la caída desde una altura aproximada de ocho metros.

El 112 activó también a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales para investigar las circunstancias del accidente y evaluar posibles responsabilidades en materia de seguridad laboral.

El trágico suceso vuelve a poner de relieve la importancia de la prevención de riesgos laborales y la seguridad en las instalaciones industriales.