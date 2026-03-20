El Muelle de Tharsis: símbolo y testigo de una época de transformación profunda

Construido entre 1867 y 1871, este muelle fue la Terminal Portuaria para el mineral extraído en las minas de Tharsis. Una puerta de salida de la riqueza mineral de Huelva al norte de Europa, pero con la crisis del sector en los años 70 se quedó en desuso y abandono.

Fue en el año 2021 cuando el Puerto de Huelva encargó la restauración del muelle, una obra de ingeniería que ha sido llevada a cabo por la UTE formada por Insersa, Azul Construcciones Repair y Heliopol.

Las obras, que comenzaron en febrero de 2022 y han finalizado en octubre de 2025, tras ampliarse el plazo inicial debido a la complejidad técnica de la intervención, han consistido principalmente en restablecer la integridad estructural del muelle mediante la reparación de elementos principales, la reconstrucción de varios pilotes, el recalce de la cimentación mediante losas-encepado micropilotadas en dos zonas localizadas, el tramo que discurre sobre el estero de San Andrés y la zona donde se ubica la oficina puente, y la eliminación de estructuras deterioradas. Además, se han aplicado tratamientos anticorrosivos sostenibles y se han incorporado sistemas de seguridad como protección anticaídas, videovigilancia, cerramientos y control de acceso al recinto. También se ha rehabilitado la oficina puente, mediante la reparación de todos los elementos estructurales y la sustitución de su envolvente, así como la rehabilitación de las defensas de maderas existentes, y se han recuperado distintos elementos estructurales del conjunto. La intervención ha supuesto una inversión superior a los 5,7 millones de euros.

Fuente: A.P.H.

La actuación permite preservar uno de los principales símbolos del patrimonio industrial de la provincia y avanzar hacia su futura puesta en valor para uso ciudadano en el entorno de las Marismas del Odiel, declaradas Reserva de la Biosfera.

Según Eduardo Cabeza, gerente de la UTE, la intervención ha significado un gran reto profesional y un motivo de orgullo y responsabilidad. Indicaba lo siguiente:

"La rehabilitación de este BIC, Bien de Interés Cultural, no solo preserva una pieza clave en la historia de Huelva sino que hace justicia al legado onubense, una estructura emblemática que ya forma parte del patrimonio industrial y cultura de Huelva."

Tras 4 años de minucioso trabajo restaurando el pasado y construyendo el futuro, el muelle vuelve a lucir con todo su esplendor. Hoy es mucho más que una estructura rehabilitada, es memoria viva, es identidad recuperada, es historia que se abre de nuevo al mar, símbolo del orgullo y el compromiso de Huelva y sus raíces.

Fuente: A.P.H.

Culmina así un trabajo de rehabilitación que devuelve a Huelva su origen, donde el trabajo y la simbiosis entre equipos restituye un fragmento de su legado.