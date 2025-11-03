Moguer muestra su repulsa por el asesinato de una vecina de 47 años

Moguer se ha unido este lunes en una concentración silenciosa a las puertas del Ayuntamiento para condenar el asesinato de una mujer de 47 años, vecina del municipio, en un nuevo caso de violencia machista que ha conmocionado a toda la localidad.

El acto, convocado por el Ayuntamiento de Moguer, ha reunido a vecinos, representantes municipales, trabajadores públicos y miembros de distintos colectivos sociales, que han guardado un minuto de silencio en memoria de la víctima y como muestra de rechazo ante cualquier forma de violencia contra las mujeres.

El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha expresado su “más firme condena y repulsa ante este terrible suceso”, trasladando su “más sentido pésame a los familiares y amigos de la víctima”. Cuéllar ha subrayado la necesidad de “seguir trabajando desde todos los ámbitos para erradicar esta lacra social que sigue arrebatando vidas y destruyendo familias”.

Por su parte, el Centro de Información a la Mujer (CIM) y la Concejalía de Igualdad del consistorio están prestando atención y acompañamiento a los familiares y allegados de la víctima, ofreciendo apoyo psicológico y asesoramiento especializado en estos momentos de dolor.

El Ayuntamiento ha reiterado su compromiso de seguir reforzando las políticas de prevención, educación y sensibilización en materia de igualdad, al tiempo que ha llamado a la ciudadanía a mantener la unidad y la implicación frente a cualquier manifestación de violencia machista.