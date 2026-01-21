El ministro de Transportes pide prudencia y transparencia mientras avanza la investigación del accidente de Adamuz

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido este miércoles ante los medios junto a altos cargos de Renfe y Adif tras el grave accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), insistiendo desde el inicio en que no se va a realizar “ningún tipo de especulación” sobre las causas del siniestro hasta que concluyan las investigaciones técnicas. “Hablar de causas antes de tiempo es precipitado y poco respetuoso con las víctimas y sus familias”, ha afirmado.

Durante la comparecencia, el director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, ha expuesto una cronología detallada de lo ocurrido y de las comunicaciones registradas en los momentos previos y posteriores al accidente. Según ha explicado, el maquinista del tren Iryo realizó una primera llamada alertando de un “enganchón” y, tres o cuatro minutos después, una segunda en la que advertía de que había invadido la vía contraria y de que se estaba produciendo un incendio Ya se había producido el impacto en la primera llamada. “Son muy pocos segundos en los que pasan muchas cosas”, ha señalado, precisando que el accidente se produjo a las 19.43 horas, instante en el que también se registró la caída de tensión.

García de la Bandera ha subrayado que el maquinista del Iryo no reportó inicialmente colisión con el Alvia y que todos los protocolos de emergencia se activaron de inmediato. El comité de crisis a nivel nacional se constituyó a las 20.15 horas, una vez recopilada la información esencial. “La prioridad absoluta fue atender a los heridos y a las víctimas, y ponernos a disposición de la autoridad judicial sin alterar ninguna evidencia”, ha recalcado.

En relación con el estado de la infraestructura, Adif ha reiterado que no se ha detectado hasta el momento ninguna anomalía. La línea Madrid-Sevilla fue objeto de una inversión de 700 millones de euros y los trabajos de renovación de carril y traviesas en Adamuz finalizaron en mayo de 2025, con posteriores inspecciones —cuatro en total— sin incidencias reseñables. “A priori, no hay ningún fallo que evidencie relación con el accidente”, ha asegurado el responsable de Tráfico.

No obstante, sí se han localizado pequeños “mordiscos” en los bogies delanteros de los cinco primeros coches del tren Iryo. Según ha explicado el ministro Óscar Puente, se han analizado otros trenes que pasaron por ese punto ese mismo día y el anterior, detectándose marcas en un convoy previo, aunque únicamente en tres bogies y siempre en el lado izquierdo. “Hay que poner todas las pruebas en conexión. Sería muy aventurado señalar ahora un problema de infraestructura”, ha advertido.

Por parte de Renfe, el director de Operaciones, José Alfonso Gálvez, ha destacado que la máxima prioridad tras el siniestro fue la atención a las personas afectadas y la activación inmediata de todos los planes de emergencia, siempre en coordinación con las autoridades competentes.

En su intervención final, Óscar Puente ha trasladado un mensaje de apoyo a las víctimas y de confianza en el sistema ferroviario español. “No nos vamos a olvidar de los afectados. Habrá transparencia absoluta y yo no me voy a esconder”, ha asegurado, al tiempo que ha defendido que, pese al momento de “especial zozobra”, no se debe poner en cuestión la red ferroviaria del país. “No es perfecta ni infalible, pero es un gran sistema de transporte”.

Preguntado por la convocatoria de huelga, el ministro ha mostrado comprensión hacia el estado de ánimo de los maquinistas, aunque ha señalado que una huelga general “no es la vía más idónea” en este contexto. “Vamos a intentar atender sus reivindicaciones, pero sin dañar un sistema ferroviario que entre todos debemos cuidar”, ha concluido.