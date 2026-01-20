La familia del jugador del Getafe Davinchi sigue sin noticias sobre David Cordón tras el accidente de Adamuz

El entorno de David ‘Davinchi’, lateral izquierdo del Getafe CF y ex del Recreativo de Huelva, mantiene un mensaje de prudencia ante la falta de información concreta sobre el paradero de su padre, David Cordón, cuyo nombre sigue sin aparecer en listados oficiales tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz, con un balance de 41 víctimas mortales.

David Cordón viajaba en un tren Alvia con destino a Huelva procedente de Madrid, después de asistir al encuentro disputado por su hijo frente al Valencia CF. En las horas posteriores al siniestro, fuentes cercanas a la familia apuntaron inicialmente a su posible hospitalización, una información que posteriormente no fue confirmada ni por los centros sanitarios de Córdoba ni por el propio club azulón.

A día de hoy, la familia no dispone de datos oficiales sobre su situación y David Cordón continúa en paradero desconocido. Tanto desde el ámbito institucional como desde el Getafe CF se insiste en evitar especulaciones y tratar el caso con la máxima cautela hasta que exista una confirmación contrastada.