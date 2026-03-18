Juanma Moreno preside en Huelva el Consejo de Gobierno y coloca la primera piedra del Hospital Materno Infantil

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside este miércoles en el Ayuntamiento de Huelva la reunión del Consejo de Gobierno, en una jornada de marcado carácter institucional que ha tenido como eje principal el impulso a proyectos estratégicos para la provincia.

Tras la celebración del Consejo, el presidente autonómico participa en el acto de colocación de la primera piedra del futuro Hospital Materno Infantil de Huelva, una infraestructura largamente demandada por la ciudadanía y que supondrá un avance significativo en la atención sanitaria de la provincia.

Con esta actuación, Huelva dejará de ser la única provincia andaluza que no contaba con un hospital materno infantil propio, una situación que durante años ha obligado a derivaciones y ha sido objeto de reivindicación social y política.

El nuevo centro estará integrado en el complejo hospitalario Juan Ramón Jiménez y permitirá mejorar la atención especializada a mujeres, madres y población infantil, con servicios adaptados a sus necesidades específicas y tecnología sanitaria avanzada.

El proyecto contempla la construcción de un edificio moderno y funcional que reforzará la cartera de servicios sanitarios de la provincia, mejorando la calidad asistencial y reduciendo desplazamientos de pacientes.

Durante el acto, Moreno ha destacado la importancia de esta infraestructura para Huelva, subrayando que se trata de una inversión clave para garantizar una sanidad pública de calidad y

La colocación de la primera piedra marca así el inicio de unas obras que buscan saldar una deuda pendiente con Huelva y situar a la provincia en igualdad de condiciones respecto al resto de Andalucía en materia de atención materno-infantil.