Más de 80 heridos reciben el alta tras el accidente de Adamuz mientras 39 personas siguen hospitalizadas

El balance sanitario del accidente ferroviario registrado en Adamuz muestra una evolución favorable para la mayoría de los afectados. El Servicio Andaluz de Salud ha confirmado que 83 de las 122 personas asistidas tras el siniestro ya han recibido el alta hospitalaria, mientras que 39 continúan ingresadas en centros sanitarios de Andalucía.

De los pacientes que permanecen hospitalizados, 35 son adultos y cuatro menores. Trece de ellos siguen en unidades de cuidados intensivos, todos adultos, después de que el único menor que se encontraba en estado crítico haya sido trasladado a planta. La mayor parte de los casos más graves se concentran en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde permanecen cinco pacientes en UCI, a los que se suman tres en Quirón Salud, dos en Cruz Roja y otros tres en el Hospital San Juan de Dios.

En planta hospitalaria continúan ingresadas 26 personas. Ocho de ellas se encuentran en el Reina Sofía, incluidos los cuatro menores, mientras que el resto se reparte entre Cruz Roja, Quirón Salud y San Juan de Dios. Además, un herido permanece ingresado en el Hospital Infanta Elena de Huelva, tras haber sido derivado desde Córdoba.

La mejora progresiva del estado de muchos pacientes ha permitido reducir la presión asistencial inicial, aunque los servicios sanitarios mantienen un seguimiento estrecho de los casos más delicados. Paralelamente, continúa activo el dispositivo de atención a familiares, con apoyo sanitario y psicológico, mientras avanzan las labores técnicas y de coordinación en la zona del accidente.

La Junta de Andalucía mantiene habilitados los teléfonos de información para familiares y sigue activo el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil, que permanece en fase de emergencia desde la tarde del domingo, cuando se produjo el siniestro.