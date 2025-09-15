Más de 54.000 alumnos de Secundaria, Bachillerato y FP arrancan hoy el curso en Huelva

Un total de 54.858 estudiantes de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos, además de enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, comienzan hoy lunes las clases en 144 centros docentes de la provincia de Huelva.

Del total, 47.504 alumnos lo hacen en la red pública, repartidos en 130 centros, mientras que el resto lo hará en la red concertada. La vuelta a las aulas se completará el próximo 22 de septiembre, cuando inicien las enseñanzas de régimen especial, con 4.631 estudiantes en 15 centros.

El curso ya comenzó de forma escalonada en la provincia: el pasado 10 de septiembre se incorporaron 44.128 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial en 171 centros, y el 3 de septiembre lo hicieron más de 5.900 escolares del primer ciclo de Infantil.

En conjunto, el sistema educativo onubense suma este curso 111.057 estudiantes en enseñanzas no universitarias y más de 8.500 docentes en 484 centros públicos, concertados y privados.

No obstante, Huelva pierde alrededor de 1.690 alumnos respecto al pasado curso, especialmente en Infantil y Primaria, aunque también en Secundaria y Bachillerato (-610). La excepción la marca la Formación Profesional, que registra un incremento de más de 300 estudiantes.

Pese al descenso de alumnado, la Junta de Andalucía mantiene por séptimo curso consecutivo el refuerzo de plantillas docentes. En la provincia se incorporan 306 profesionales de apoyo, 186 de ellos destinados a institutos, dentro de una plantilla total de 3.741 docentes.

La Consejería de Desarrollo Educativo subraya que estas medidas responden a los acuerdos alcanzados con organizaciones sindicales y patronales, tanto en la red pública como en la concertada sostenida con fondos públicos, con el objetivo de garantizar la calidad del sistema educativo.