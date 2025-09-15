El incendio en Zalamea la Real queda estabilizado tras varias horas de lucha contra las llamas

Tras varias horas de intenso trabajo, el incendio forestal que afectaba al paraje Matuloso en Zalamea la Real ha quedado estabilizado, según ha informado el Infoca. Los medios desplegados, que incluían un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente, cinco autobombas, dos aeronaves de carga en tierra y un helicóptero semipesado, lograron contener las llamas y evitar que se propagaran a zonas cercanas.

Aunque la situación está controlada, los efectivos continúan realizando tareas de vigilancia y refresco para prevenir posibles reactivaciones, especialmente en áreas con vegetación densa o de difícil acceso.

Las autoridades recomiendan a la población mantener la precaución en la zona y respetar las indicaciones de los equipos de emergencia mientras concluyen las labores de seguridad y extinción definitiva.

El Infoca continuará informando sobre la evolución del terreno hasta que el incendio sea totalmente extinguido.