El tren Huelva-Zafra vuelve a circular desde hoy con más frecuencia y viajes más rápidos

Desde hoy los trenes de Media Distancia entre Huelva y Zafra vuelven a circular después de dos años de interrupción por las obras de modernización de la infraestructura. La actuación, con una inversión de 224 millones de euros, ha permitido renovar la vía, modernizar la señalización y automatizar los sistemas de control, reduciendo los tiempos de viaje y aumentando la fiabilidad del servicio.

El trayecto entre Huelva y Jabugo queda ahora en 1 hora y 36 minutos, 18 minutos menos que antes, mientras que el viaje hasta Zafra se acorta hasta las 2 horas y 52 minutos. La programación se adapta además a la movilidad laboral y académica: de lunes a jueves circulan dos trenes diarios entre Huelva y Jabugo; los viernes, sábados y domingos se amplían a tres, con dos servicios adicionales de fin de semana entre Huelva y Zafra.

Horarios de los trenes de la Huelva-Zafra.

Entre los horarios más demandados figura el tren que parte de Jabugo a las 6:15 h y llega a Huelva a las 7:51 h, pensado para trabajadores y estudiantes, con regreso a las 15:15 h desde la capital.

Las paradas intermedias en Almonaster-Cortegana, Valdelamusa, El Tamujoso, Calañas, Los Milanos, El Corbujón, Belmonte y Gibraleón refuerzan la conexión de la Sierra y el Andévalo con la capital onubense y Extremadura.

Con este restablecimiento, Renfe devuelve a los viajeros una línea histórica que, tras un largo silencio, vuelve a unir paisajes y pueblos al ritmo del tren.