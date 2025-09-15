Tres jóvenes agreden a una educadora en un centro de menores de Huelva

Una educadora de un centro de menores de la provincia de Huelva sufrió la madrugada del viernes al sábado una grave agresión por parte de tres internos, todos ellos menores de edad y de nacionalidad española. Según ha denunciado el sindicato CCOO, uno de los jóvenes la abordó con la técnica de estrangulamiento conocida como “mata león”, dejándola inconsciente para sustraerle las llaves con las que accedieron al despacho donde se guardaban sus teléfonos móviles.

Mientras la trabajadora recuperaba el conocimiento y pedía auxilio, el agresor volvió a dejarla inconsciente, con la complicidad de los otros dos internos. Los tres huyeron posteriormente del centro con sus móviles, aunque dos de ellos ya han sido puestos a disposición judicial, mientras que el autor material de los hechos permanece en paradero desconocido. La víctima pasó la noche hospitalizada y se encuentra en casa, aún en estado de shock.

El sindicato recuerda que los trabajadores del sector llevan tiempo denunciando la precariedad de medios en estos centros, reclamando más personal, protocolos de seguridad y mejores condiciones laborales. El pasado 3 de julio ya presentaron una moción en la Diputación de Huelva, rechazada por PP y Vox, en la que pedían respaldo institucional.

Desde CCOO insisten en que las agresiones “no son casos aislados” y advierten del riesgo que corren estos profesionales. Reclaman la presencia de al menos dos educadores por turno, medidas de autoprotección y un reconocimiento oficial de la peligrosidad de su labor.

El sindicato ha vinculado este episodio con el asesinato en 2022 de la trabajadora Belén Cortés en un centro de Badajoz, recordando que en ambos casos las víctimas estaban solas durante sus turnos, en servicios públicos gestionados por empresas privadas y con recursos insuficientes.