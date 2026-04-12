Más de 1.500 personas se movilizan en Huelva en defensa de la sanidad pública

Alrededor de 1.500 personas han participado este domingo en la manifestación convocada en Huelva en defensa de la sanidad pública, en una movilización impulsada por Marea Blanca junto a los sindicatos CCOO, UGT y USTEA.

La protesta ha partido a las 12:00 horas desde la rotonda de los Bomberos y ha recorrido varias calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza de las Monjas, donde se ha concentrado el grueso de los asistentes.

Durante la marcha, los participantes han reivindicado la necesidad de reforzar los recursos del sistema sanitario público, mejorar la atención a los pacientes y garantizar la calidad de los servicios, mostrando su preocupación por la situación actual de la sanidad.

Los convocantes han insistido en la importancia de mantener el carácter público del sistema y han denunciado lo que consideran un deterioro progresivo, haciendo un llamamiento a las administraciones para que adopten medidas que aseguren su sostenibilidad.

La movilización se enmarca dentro de las protestas que distintos colectivos vienen desarrollando en Andalucía en los últimos meses para reclamar mejoras en la sanidad pública.