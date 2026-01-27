Buscar
martes. 27.01.2026
El tiempo
  • Condiciones meteorológicas
    Huelva
    14.5 °C
    lluvia de gran intensidad

María Jesús Montero representará al Gobierno en la misa funeral por las víctimas del accidente de tren en Huelva

Ni el presidente del Gobierno ni el ministro de Transportes acuden a la misa en la capital onubense 
Oscar Puente acompañado de la vicepresidenta Montero y la subdelegada del Gobierno en Huelva
Oscar Puente acompañado de la vicepresidenta Montero y la subdelegada del Gobierno en Huelva
Tren Huelva Misa Accidente Gobierno
María Jesús Montero representará al Gobierno en la misa funeral por las víctimas del accidente de tren en Huelva
Redacción
Redacción
27/01/26 - 11:01

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la encargada de representar al Gobierno de España en la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, que se celebrará este jueves a las 18.00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín.

El acto se desarrollará en un clima de recogimiento y respeto, en pleno duelo de la provincia onubense, y será el principal homenaje institucional tras la suspensión del homenaje de Estado previsto inicialmente para el día 31, atendiendo al sentir de las familias afectadas.