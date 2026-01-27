María Jesús Montero representará al Gobierno en la misa funeral por las víctimas del accidente de tren en Huelva

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la encargada de representar al Gobierno de España en la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, que se celebrará este jueves a las 18.00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín.

El acto se desarrollará en un clima de recogimiento y respeto, en pleno duelo de la provincia onubense, y será el principal homenaje institucional tras la suspensión del homenaje de Estado previsto inicialmente para el día 31, atendiendo al sentir de las familias afectadas.