Manuel Carrasco, Carolina Marín y Fermín López trasladan su pésame por el accidente ferroviario de Adamuz

El dolor por el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) ha generado una oleada de mensajes de condolencia desde distintos ámbitos, entre ellos los de tres figuras muy queridas y reconocidas en la provincia de Huelva comoy el futbolista

El cantante isleño Manuel Carrasco mostró su consternación a través de sus redes sociales, asegurando estar “totalmente conmocionado con lo sucedido en Adamuz” y enviando “toda su fuerza y cariño a los familiares de las víctimas”, además de desear una pronta recuperación a las personas heridas.

Mensajes de condolencia.

En la misma línea se pronunció la campeona olímpica Carolina Marín, que expresó que es “imposible no sentir un dolor inmenso” por lo ocurrido en Córdoba. La deportista onubense trasladó su pésame a familiares y amigos de las víctimas y quiso acompañar su mensaje con palabras de ánimo para quienes continúan hospitalizados tras el siniestro.

Por su parte, el futbolista Fermín López también se sumó a las muestras de apoyo, afirmando tener “el corazón encogido por la magnitud de la tragedia” y enviando su más sentido pésame a las familias afectadas, así como “fuerza infinita” para los heridos.

Los mensajes de Carrasco, Marín y López se suman a los numerosos gestos de solidaridad que están llegando desde toda la provincia y el país, reflejando el impacto emocional que ha provocado el accidente y el apoyo unánime a las víctimas y a sus familias en estos momentos de profundo dolor.