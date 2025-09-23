Mañanas frescas y tardes cálidas en Huelva: el contraste térmico aumenta el riesgo de resfriados

Huelva y su provincia afrontan una semana marcada por un tiempo estable, con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables, aunque con un notable contraste entre las primeras y últimas horas del día. Las mañanas se presentan frescas, con mínimas alrededor de 14 °C, lo que obliga a muchos vecinos a sacar la chaqueta o una manga larga antes de salir de casa.

Durante las horas centrales, sin embargo, el termómetro asciende hasta los 30-31 °C, ofreciendo jornadas soleadas y cálidas, ideales para actividades al aire libre, paseos por la playa o deportes. Este brusco cambio de temperatura, de la frescura de la mañana al calor intenso del mediodía, puede aumentar la probabilidad de resfriados y pequeñas molestias respiratorias, por lo que los expertos recomiendan abrigarse al salir y vestirse en capas para poder adaptarse al calor del día.

No se esperan lluvias, por lo que la previsión apunta a días tranquilos y estables, aunque con la atención puesta en protegerse del sol y mantener la hidratación durante las horas de mayor calor.