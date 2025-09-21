Una Magna Mariana histórica escribe una página de oro en la capital onubense

El reloj se acercaba a la medianoche y todavía las calles del centro respiraban el eco de un día que quedará grabado en la memoria colectiva de la ciudad. La Magna Mariana convirtió a Huelva en un santuario al aire libre, donde la fe, la emoción y la historia caminaron juntas bajo el manto de 24 imágenes de la Virgen que marcaron una jornada sin precedentes en el Año Jubilar.

Magna Mariana 2025. / Fotografia: Diputación de Huelva.

Magna Mariana 2025. / Fotografia: Diputación de Huelva.

Magna Mariana 2025. / Fotografia: Diputación de Huelva.

Desde las primeras horas de la tarde, la ciudad se vistió de fiesta, con balcones engalanados, olor a incienso y un murmullo constante de expectación que solo se rompía al paso de los cortejos. Familias enteras, cofrades de todas las edades, visitantes llegados desde distintos puntos de Andalucía y curiosos que buscaban vivir un acontecimiento irrepetible, llenaron plazas y calles hasta convertirlas en un mar de devoción.

Magna Mariana 2025. / Fotografia: Diputación de Huelva.

Magna Mariana 2025. / Fotografia: Diputación de Huelva.

Magna Mariana 2025. / Fotografia: Diputación de Huelva.

Magna Mariana 2025. / Fotografia: Diputación de Huelva.

Magna Mariana 2025. / Fotografia: Diputación de Huelva.

Magna Mariana 2025. / Fotografia: Diputación de Huelva.

Magna Mariana 2025. / Fotografia: Diputación de Huelva.

Magna Mariana 2025. / Fotografia: Diputación de Huelva.

El desfile de las imágenes, procedentes tanto de la capital como de municipios de la provincia, fue mucho más que una procesión: fue un retrato de la identidad mariana de Huelva, de su manera de entender la religiosidad popular y de expresarla en comunidad. Hubo lágrimas de emoción, rezos compartidos y también silencios que pesaban más que cualquier palabra.

Magna Mariana 2025. / Fotografia: Diputación de Huelva.

Magna Mariana 2025. / Fotografia: Diputación de Huelva.

Magna Mariana 2025. / Fotografia: Diputación de Huelva.

Magna Mariana 2025. / Fotografia: Diputación de Huelva.

Magna Mariana 2025. / Fotografia: Diputación de Huelva.

La llegada de la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva, supuso uno de los momentos más esperados de la jornada. Su presencia cerrando el cortejo fue recibida con un fervor especial, como símbolo de unidad y de raíz común para toda la provincia. La devoción a la Virgen se mostró diversa en advocaciones y formas, pero unánime en sentimiento.

Magna Mariana 2025. / Fotografia: Diputación de Huelva.

Magna Mariana 2025. / Fotografia: Diputación de Huelva.

Magna Mariana 2025. / Fotografia: Diputación de Huelva.

Magna Mariana 2025. / Fotografia: Diputación de Huelva.

Magna Mariana 2025. / Fotografia: Diputación de Huelva.

Magna Mariana 2025. / Fotografia: Diputación de Huelva.

Con el paso de las horas, cuando las hermandades comenzaban su regreso a los templos, quedaba en el aire la certeza de haber asistido a un capítulo irrepetible de la historia cofrade onubense. No fue solo una cita de multitudes, sino un espejo de lo que significa Huelva cuando se convoca en torno a la Virgen: un pueblo que camina junto, que se reconoce en su fe y que sabe guardar en el corazón la huella de un día para siempre.

La Magna Mariana de 2025 ya es historia. Y lo es porque Huelva supo convertir una fecha en un legado, una procesión en un abrazo colectivo y una noche en una memoria imborrable.