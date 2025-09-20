El tiempo acompaña la Magna de Huelva: jornada cálida y estable
La previsión meteorológica para este sábado 20 de septiembre anticipa temperaturas agradables y cielos despejados, ideales para la gran procesión mariana
La jornada del sábado 20 de septiembre en Huelva se presenta con condiciones meteorológicas favorables para la celebración de la Magna Mariana, un evento histórico que reunirá a 24 imágenes de la Virgen en las calles de la ciudad.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se esperan temperaturas máximas que rondarán los 30 grados Celsius y mínimas entre 18 y 19 grados, con cielos despejados y sin previsión de lluvias. Estas condiciones permitirán que los miles de asistentes disfruten de la procesión con comodidad y seguridad.
La previsión de viento es moderada, con rachas que no superarán los 20 km/h, lo que contribuirá a mantener la estabilidad durante el evento. Además, no se esperan fenómenos meteorológicos adversos que puedan alterar el desarrollo de la jornada.
Se recomienda a los asistentes llevar protección solar, mantenerse hidratados y seguir las indicaciones de las autoridades para garantizar el buen desarrollo de la procesión.