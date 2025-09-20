El tiempo acompaña la Magna de Huelva: jornada cálida y estable

La jornada del sábado 20 de septiembre en Huelva se presenta con condiciones meteorológicas favorables para la celebración de la Magna Mariana, un evento histórico que reunirá a 24 imágenes de la Virgen en las calles de la ciudad.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se esperan temperaturas máximas que rondarán los 30 grados Celsius y mínimas entre 18 y 19 grados, con cielos despejados y sin previsión de lluvias. Estas condiciones permitirán que los miles de asistentes disfruten de la procesión con comodidad y seguridad.

La previsión de viento es moderada, con rachas que no superarán los 20 km/h, lo que contribuirá a mantener la estabilidad durante el evento. Además, no se esperan fenómenos meteorológicos adversos que puedan alterar el desarrollo de la jornada.

Se recomienda a los asistentes llevar protección solar, mantenerse hidratados y seguir las indicaciones de las autoridades para garantizar el buen desarrollo de la procesión.