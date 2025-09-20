La Magna Mariana transforma a Huelva en capital de la fe con 24 Vírgenes en procesión

La ciudad de Huelva vivirá hoy un acontecimiento único con la celebración de la Magna Mariana, organizada en el marco del Año Jubilar. La procesión reunirá a 24 imágenes de la Virgen, procedentes de hermandades de la capital y de distintos municipios de la provincia, que se encontrarán en el recorrido oficial de la ciudad, generando la mayor concentración de fieles y visitantes de la temporada.

El inicio del recorrido se producirá a las 18:45 horas con la entrada de la Virgen de la Paz de los Mutilados, seguida por la Virgen de los Dolores del Perdón y la Virgen de los Dolores de Judíos, que abrirán paso a un desfile mariano sin precedentes. A partir de ese momento, se irán incorporando las restantes imágenes de manera escalonada, con entradas previstas hasta la llegada de la patrona de Huelva, la Virgen de la Cinta, última en incorporarse desde su santuario a las 19:35 horas y que hará su entrada oficial en la carrera a las 20:40 horas. El paso de todas las imágenes por el recorrido oficial se prolongará hasta las 21:45 horas, comenzando después el regreso paulatino de las hermandades a sus templos, algunas con entradas previstas pasada la medianoche.

A continuación, se detallan las 24 Vírgenes participantes, con sus horarios de salida desde sus templos y entrada en la carrera oficial:

Virgen de la Paz (Mutilados) – Salida: 15:30 h / Entrada R.O.: 18:45 h Virgen de los Dolores (El Perdón) – Salida: 15:30 h / Entrada R.O.: 18:50 h Virgen de los Dolores (Judíos) – Salida: 16:50 h / Entrada R.O.: 18:55 h Virgen de la Salud (Sentencia) – Salida: 17:45 h / Entrada R.O.: 19:00 h María Auxiliadora (La Palma) – Salida: 17:55 h / Entrada R.O.: 19:05 h Virgen del Rosario (Cena) – Salida: 15:50 h / Entrada R.O.: 19:10 h Virgen de la Amargura (Huelva) – Salida: 17:15 h / Entrada R.O.: 19:15 h Virgen del Refugio (Pasión) – Salida: 18:05 h / Entrada R.O.: 19:20 h Virgen de los Dolores (Vera+Cruz) – Salida: 18:05 h / Entrada R.O.: 19:25 h Virgen de la Victoria (Huelva) – Salida: 16:15 h / Entrada R.O.: 19:30 h Virgen de la Estrella (Chucena) – Salida: 17:30 h / Entrada R.O.: 19:35 h Virgen del Valle (La Palma) – Salida: 18:30 h / Entrada R.O.: 19:40 h Virgen del Mayor Dolor (Aracena) – Salida: 17:35 h / Entrada R.O.: 19:45 h Virgen de los Remedios (Villarrasa) – Salida: 18:55 h / Entrada R.O.: 19:50 h Virgen de la Peña (La Puebla de Guzmán) – Salida: 19:25 h / Entrada R.O.: 19:55 h Virgen del Socorro (Rociana) – Salida: 18:40 h / Entrada R.O.: 20:00 h Virgen Reina de los Ángeles (Alájar) – Salida: 19:10 h / Entrada R.O.: 20:05 h Virgen de la Esperanza (Huelva) – Salida: 18:45 h / Entrada R.O.: 20:10 h Virgen de la Soledad (Ayamonte) – Salida: 19:00 h / Entrada R.O.: 20:15 h Virgen de los Milagros (Palos) – Salida: 19:10 h / Entrada R.O.: 20:20 h Virgen de las Angustias (Ayamonte) – Salida: 19:15 h / Entrada R.O.: 20:25 h Virgen de la Bella (Lepe) – Salida: 20:45 h / Entrada R.O.: 01:30 h Virgen de Montemayor (Moguer) – Salida: 21:00 h / Entrada R.O.: 01:30 h Virgen de la Cinta (Huelva, patrona) – Salida: 19:35 h / Entrada R.O.: 20:40 h

Horarios e itinerarios oficiales / Fotografía: Diócesis de Huelva.

Se espera una afluencia masiva de onubenses y visitantes, consolidando a Huelva como epicentro de la devoción mariana andaluza en este Año Jubilar. La organización ha solicitado a todos los asistentes respeto, colaboración y orden, para garantizar que la jornada transcurra con normalidad y que la memoria de este evento quede grabada en la historia cofrade de la ciudad.