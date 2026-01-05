La magia de los Reyes Magos ya recorre las calles de toda la provincia de Huelva

La magia ya está en la calle. La Cabalgata de Reyes Magos se está desarrollando a esta hora por toda la provincia de Huelva, llenando avenidas y plazas de música, color y sonrisas en una de las tardes más esperadas del año. Desde primera hora, familias enteras se han echado a la calle para acompañar a Melchor, Gaspar y Baltasar en su recorrido, en una jornada que une a pequeños y mayores en torno a la ilusión.

En Huelva, la cabalgata avanza entre una enorme expectación. Tras la tradicional ofrenda floral en el Santuario de la Cinta, Sus Majestades recorren desde las 15.30 horas los principales barrios de la ciudad, arropados por miles de onubenses que no quieren perderse ningún detalle. Las carrozas, los nuevos tronos reales inspirados en las carabelas colombinas, la música y el constante lanzamiento de caramelos convierten cada tramo del recorrido en una fiesta continua, con los niños siguiendo el cortejo con los ojos muy abiertos y la ilusión intacta.

Cabalgata de Reyes 2026 en Huelva.

La capital vive uno de sus días grandes, pero la magia se extiende a cada rincón de la provincia. En municipios como Lepe, Ayamonte o Punta Umbría, las cabalgatas también avanzan entre aplausos, disfraces y un ambiente festivo que transforma las calles en un escenario de cuento. Especial mención merece, un año más, la cabalgata de Higuera de la Sierra, considerada una de las más singulares y vistosas de Andalucía, que vuelve a congregar a numerosos vecinos y visitantes atraídos por su cuidada puesta en escena y su carácter tradicional.

La jornada continuará aún en las próximas horas y se prolongará en algunos puntos de la provincia durante el día 6 de enero, como ocurre en Matalascañas o El Portil, donde se mantiene la tradición de celebrar la cabalgata un día más tarde.

Mientras tanto, esta tarde del 5 de enero vuelve a demostrar que la Cabalgata de Reyes es mucho más que un desfile: es un momento compartido, una emoción colectiva y la antesala de la noche más mágica del año, cuando Sus Majestades recorrerán en silencio los hogares onubenses para dejar regalos, sueños y recuerdos que durarán toda la vida.