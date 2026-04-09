Luis Planas destaca en Aracena el potencial del porcino ibérico y el modelo de desarrollo basado en agroalimentación y turismo

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha puesto en valor este viernes en Aracena el papel estratégico del sector agroalimentario, especialmente del porcino ibérico, como motor de desarrollo económico en el medio rural.

Durante su visita al municipio, donde firmó en el libro de honor del Ayuntamiento y mantuvo un encuentro con representantes del sector cárnico y quesero, el ministro destacó que Aracena es “un buen ejemplo de lo que se puede hacer desde el punto de vista del desarrollo económico teniendo como base la agroalimentación”.

Planas subrayó la importancia de la combinación entre producción agroalimentaria, turismo y gastronomía, señalando que este modelo permite “atraer visitantes, crear riqueza y aumentar población”, algo que consideró especialmente relevante en un contexto en el que muchas zonas rurales sufren despoblación.

El titular de Agricultura puso el foco en el sector del porcino ibérico, al que calificó como “clave en España”, recordando que cuenta con unos 3,7 millones de cabezas, de las que la gran mayoría están amparadas por denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas. En este sentido, destacó el peso de la Denominación de Origen Protegida Jabugo, a la que definió como una referencia “ineludible” dentro del sector agroalimentario tanto a nivel nacional como internacional.

El ministro incidió en la apuesta por la calidad máxima del ibérico de bellota, lo que se traduce en una producción limitada —unas 133.000 piezas anuales— pero con un alto valor en el mercado. Asimismo, recordó que la DOP Jabugo está específicamente protegida en acuerdos internacionales como el de la Unión Europea con Mercosur, lo que garantiza su autenticidad en mercados exteriores.

El ministro Luis Planas en Aracena / Fotografía: Radio Sierra de Aracena / JMR

En su intervención, Planas también abordó el potencial exportador del sector agroalimentario español, destacando que no solo abastece a la población nacional, sino también a millones de turistas y a los mercados internacionales, con cifras de exportación similares al consumo interno.

El ministro hizo hincapié además en la importancia de las pequeñas y medianas empresas, que representan el 96% del tejido agroalimentario, y avanzó la intención del Gobierno de seguir apoyando el desarrollo rural a través de programas como Leader y en el marco de la futura reforma de la Política Agraria Común.

Durante su visita, Planas también destacó el crecimiento del sector quesero, señalando que la transformación de la leche en queso supone “un incremento de valor muy importante” y abre nuevas oportunidades tanto en el mercado nacional como internacional.

Por último, el ministro se refirió a las ayudas aprobadas por el Gobierno tras los episodios de borrascas, que suman más de 3.700 millones de euros. De ellos, cerca de 2.900 millones se destinan a paliar los daños provocados por estos fenómenos, incluyendo ayudas directas y actuaciones en infraestructuras rurales. Según explicó, ya ha comenzado el proceso para que los más de 140.000 potenciales beneficiarios puedan acceder a estas ayudas de forma simplificada.

La visita de Planas a Aracena refuerza el respaldo institucional al sector agroalimentario onubense, en un enclave que el propio ministro ha señalado como ejemplo de desarrollo sostenible ligado a la tradición y la calidad.