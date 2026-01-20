Confirmado el fallecimiento de David Cordón, padre del jugador del Getafe Davinchi, en el accidente de Adamuz

La tragedia ferroviaria registrada en Adamuz suma una nueva confirmación entre las víctimas mortales. David Cordón, padre del futbolista del Getafe CF David ‘Davinchi’, ha fallecido como consecuencia del siniestro, según ha sido comunicado a la familia por miembros del sindicato de enfermería Satse.

David Cordón viajaba en el vagón 2 del tren Alvia implicado en el accidente. Su nombre figuraba hasta ahora entre las personas desaparecidas, a la espera de confirmación oficial, mientras la familia permanecía en Córdoba siguiendo de cerca la evolución de las labores de rescate e identificación.

La noticia pone fin a varios días de incertidumbre para el entorno del jugador, que desde el primer momento había apelado a la prudencia ante la falta de información oficial sobre el paradero de su padre. El club madrileño y las instituciones habían pedido cautela hasta disponer de datos contrastados.

El fallecimiento de David Cordón se produce en el contexto de un proceso de identificación especialmente complejo, marcado por la recuperación progresiva de restos mortales y el cotejo de pruebas de ADN, coordinado por las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad.

Desde distintos ámbitos se han sucedido los mensajes de respeto y condolencias hacia la familia en uno de los momentos más duros derivados del grave accidente ferroviario, cuyo balance oficial de víctimas mortales se mantiene, por el momento, en 42 personas.