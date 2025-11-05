Las lluvias y el viento se espera que crucen la provincia entre las 12 y las 15 horas

La provincia de Huelva afronta este miércoles la llegada de un frente que dejará lluvias entre las 12:00 y las 15:00 horas, coincidiendo con la activación del aviso naranja por riesgo importante de precipitaciones intensas.

Según ha informado MeteoHuelva, portal de referencia meteorológica, el frente avanza desde Portugal “con poca chicha”, por lo que, aunque se esperan lluvias localmente fuertes y rachas de viento, el episodio será de paso rápido y no dejará acumulados tan elevados como los registrados la semana pasada.

Aun así, se recomienda extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos por carretera.

Desde MeteoHuelva recuerdan que “no es una situación ni parecida a la anterior”, ya que se trata de un frente transitorio, con tormentas y vientos puntuales que no serán generalizados y que deberían remitir a lo largo de la tarde.

El aviso de la Aemet estará vigente entre las 12:00 y las 18:00 horas, periodo en el que se prevén las lluvias más intensas en distintos puntos de la provincia.