Lluvias y salud: el aumento de alergias y enfermedades respiratorias

Las lluvias suelen asociarse a la limpieza del ambiente y a la mejora de la calidad del aire. Sin embargo, los especialistas advierten de que los periodos prolongados de precipitaciones también pueden traer consigo un aumento de alergias y problemas respiratorios, especialmente en personas con asma, rinitis o patologías pulmonares previas.

La explicación está en la humedad. Cuando las lluvias son intensas y persistentes, se crea un entorno favorable para la proliferación de hongos y moho, tanto en exteriores como en el interior de viviendas mal ventiladas. Las esporas que liberan estos microorganismos pueden desencadenar reacciones alérgicas en personas sensibles, provocando congestión nasal, estornudos, picor ocular y dificultad respiratoria.

Además, tras las lluvias suele producirse un crecimiento rápido de vegetación, lo que incrementa la presencia de pólenes en el ambiente. Aunque el agua limpia temporalmente el aire, el efecto puede invertirse pocos días después si las condiciones meteorológicas favorecen la polinización.

Los cambios bruscos de temperatura también influyen. El paso de días fríos y húmedos a jornadas más templadas altera las defensas respiratorias, facilitando infecciones leves que pueden confundirse con cuadros alérgicos. En niños y personas mayores, estos episodios suelen ser más frecuentes.

Los servicios sanitarios detectan cada año un repunte de consultas en periodos de inestabilidad meteorológica. Las crisis asmáticas y las reagudizaciones de enfermedades respiratorias crónicas aumentan cuando la humedad ambiental se mantiene elevada durante varios días consecutivos.

Los especialistas recomiendan extremar la ventilación en el hogar, evitar acumulaciones de humedad y revisar posibles filtraciones. En personas diagnosticadas de alergia o asma, mantener actualizado el tratamiento preventivo es fundamental para evitar complicaciones.

El fenómeno pone de relieve la estrecha relación entre clima y salud. Las variaciones meteorológicas, cada vez más intensas e imprevisibles, obligan a prestar atención no solo a los efectos visibles de las lluvias, sino también a sus consecuencias en el bienestar respiratorio de la población.