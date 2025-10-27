Las lluvias dejan hasta 50 litros por metro cuadrado en Huelva y seguirán al menos hasta el sábado

La lluvia ha sido la gran protagonista en Huelva durante las últimas horas. Según los datos recopilados por MeteoHuelva, en algunos puntos de la capital y su entorno se han registrado en torno a 50 litros por metro cuadrado, una cifra significativa que ha provocado pequeñas inundaciones y acumulaciones de agua en diversas calles de la ciudad.

El episodio de precipitaciones, que se ha intensificado especialmente durante la madrugada y primeras horas del lunes, podría dejar todavía algo más de lluvia a lo largo de la mañana, aunque las previsiones apuntan a una clara mejoría por la tarde, cuando las nubes comenzarán a dar tregua.

Sin embargo, la estabilidad no durará demasiado. Los modelos meteorológicos coinciden en que las lluvias volverán a ganar protagonismo a partir del martes, con una semana que se presenta marcada por el paso de sucesivos frentes atlánticos. El miércoles se perfila, según las previsiones actuales, como la jornada más lluviosa, con precipitaciones generalizadas e intensas en buena parte de la provincia.

A partir del jueves, el tiempo seguirá inestable, con chubascos intermitentes que podrían prolongarse hasta el sábado. Las temperaturas, por su parte, se mantendrán suaves, con máximas en torno a los 20 grados y mínimas que rondarán los 13 o 14.

De cara al domingo, los pronósticos apuntan a un respiro: se espera que el cielo empiece a abrirse y que la lluvia dé una tregua, al menos durante la jornada dominical. Una pausa que muchos onubenses agradecerán tras varios días pasados por agua.